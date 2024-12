Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Sexuelle Belästigung: Bundespolizei stellt fünf Tatverdächtige

Bahnstrecke Magdeburg - Halberstadt (ots)

Eine 16-Jährige wurde am Dienstagabend, den 17. Dezember 2024 im Zug von Magdeburg nach Halberstadt Opfer einer sexuellen Belästigung. Die Notfallleitstelle der Bahn informierte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg darüber, dass eine Jugendliche sichtlich aufgewühlt im genannten Zug sitzt. Daraufhin begab sich eine sofort informierte Streife der Bundespolizei zu der um 22:00 Uhr in Halberstadt eintreffenden Bahn. Dort machte der eingesetzte Zugbegleiter die Einsatzkräfte direkt auf die vermeintliche Tätergruppe aufmerksam. Laut den Angaben der Geschädigten, waren fünf Männer während der Fahrt damit beschäftigt, anzüglich in ihre Richtung zu gestikulieren, so dass sie sich sexuell belästigt fühlte. Sie war sichtlich mitgenommen von den Vorkommnissen, zitterte und weinte. Zwei Tatverdächtige konnten direkt nach Verlassen des Zuges auf dem Bahnsteig gestellt werden. Drei Weitere wurden unweit des Bahnhofes auf dem Weg in Richtung Stadtgebiet erkannt und von der Geschädigten identifiziert. Nach den Personalienfeststellungen erfolgte der Abgleich dieser Daten mit dem Fahndungssystem der Polizei. Es handelte sich um zwei Marokkaner im Alter von 27 und 31 Jahren und drei Tunesier im Alter von 19, 21 und 23 Jahren, die sich gegenüber der 16-Jährigen so unangemessen verhalten haben sollen, dass sie sich in einer derart schlechten emotionalen Verfassung befand, dass sie durch die Bundespolizisten an ihre Heimatadresse begleitet wurde. Dort erfolgte die Übergabe mit einer Schilderung der Geschehnisse an die Mutter. Die fünf Männer erhielten Strafanzeigen wegen Beleidigung, Nötigung und sexueller Belästigung, gegen die sie sich im Nachgang verantworten müssen.

