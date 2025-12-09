POL-COE: Senden, Walskamp/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind in eine Wohnung am Walskamp eingebrochen. Zwischen 12.30 Uhr am Montag (08.12.25) und 8.30 Uhr am Dienstag (09.12.25) hebelten die Täter die Terrassentür auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
