POL-COE: Senden, Walskamp/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Seppenrader Straße in Seppenrade in ein Gebäude der Caritas eingebrochen. Wie sie ins Innere gelangten, ist bisher nicht bekannt. Die Täter entwendeten Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Montag (08.12.25) und 7.30 Uhr am Dienstag (09.12.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. ...

