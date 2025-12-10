PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L577/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Lkw. Gegen 8.25 Uhr befuhr eine 45-jährige Rosendahlerin am Mittwoch (10.12.25) die L577 in Fahrtrichtung Billerbeck. Etwa 500 Meter hinter der Firma Huelsken kam ihr ein Lkw entgegen. Während des Vorbeifahrens schlug die rote Plane in Richtung des Autos der Rosendahlerin. Um eine Kollision zu vermeiden, wich sie nach rechts aus. Sie geriet auf einen Grünstreifen, kollidierte mit einem Zaunpfahl und kam auf einer Weide zum Stehen. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Frau blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:


Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

