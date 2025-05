FW-M: Kinderwagen in Brand (Nymphenburg)

München (ots) - Samstag, 17. Mai 2025, 17.53 Uhr Drachenseestraße Bei einem Brand einer Matratze in einer Wohnung in Sendling ist eine 61-jährige Frau verletzt worden. Sie wurde in eine Klinik transportiert. Ein Bewohner einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Drachenseestraße bemerkte Brandgeruch und konnte zusätzlich einen Rauchwarnmelder hören. Daraufhin alarmierte er die Feuerwehr über den Notruf 112. Die ...

mehr