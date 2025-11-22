PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Illegales Autorennen führt zu Unfall

POL-PASTKL: Illegales Autorennen führt zu Unfall
A6 Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Freitag den 21.11.2025 kurz vor 21 Uhr lieferten sich drei Bekannte in ihren fabrikneuen Fahrzeugen, die sie eigentlich überführen sollten, ein illegales Straßenrennen. Die drei Männer sind laut ersten Ermittlungen durch hohe Geschwindigkeiten und waghalsige Überholmanöver anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen. Als zwei der Fahrzeuge dann einen anderen Verkehrsteilnehmer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit rechts über den Standstreifen überholten und der dritte zeitgleich links an dem Unbeteiligten vorbeizog, endete der Standstreifen kurz vor der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach. Beide auf dem Standstreifen fahrende "Rennfahrer" wechselten aufgrund der dortigen massiven Betonbegrenzung nach links, weshalb der Unbeteiligte diesen Fahrzeugen wiederum nach links ausweichen musste. Dabei kam es zu einer folgenschweren Kollision auf dem linken Fahrstreifen zwischen dem Unbeteiligten und dem dritten Rennteilnehmer. Die zwei kollidierten Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt und der unbeteiligte Fahrzeugführer leicht verletzt. Die Rennteilnehmer fuhren drei baugleiche Volvo SUV (zwei davon weiß, einer blau). Alle drei Fahrzeuge und Führerscheine der Rennteilnehmer wurden sichergestellt. Ein Gutachter wird weiter mit der Rekonstruktion der Fahrt und des Verkehrsunfalls betraut. Zeugen, die möglicherweise auch bereits im Vorfeld des Unfalls sachdienliche Angaben zu den Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu melden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

