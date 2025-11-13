PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Unter Drogen und ohne Führerschein

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Führerschein war am 
Mittwochabend ein 24-Jähriger auf der Autobahn unterwegs. Eine 
Polizeistreife kontrollierte den Mann gegen 23:30 Uhr in Höhe 
Bruchmühlbach-Miesau. Den Beamten fiel dabei auf, dass der Mini 
Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Der Mann führte einen 
Drogen-schnelltest durch, der positiv auf Kokain und Cannabis 
reagierte. Der Mann aus Baden-Württemberg musste mit zur 
Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. 
Zudem wurde festgestellt, dass der Cooper-Fahrer nicht im Besitz 
einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Neben der sogenannten 
"Trunkenheitsfahrt" kommt auf den jungen Mann noch eine Strafanzeige 
wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. Auch die Halterin des Kleinwagens
muss mit einem Verfahren rechnen. Ihr wird vorgeworfen, dass sie die 
Fahrt ohne Fahrerlaubnis zuließ oder duldete. |past

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

