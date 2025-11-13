Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Unter Drogen und ohne Führerschein

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Führerschein war am Mittwochabend ein 24-Jähriger auf der Autobahn unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann gegen 23:30 Uhr in Höhe Bruchmühlbach-Miesau. Den Beamten fiel dabei auf, dass der Mini Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Der Mann führte einen Drogen-schnelltest durch, der positiv auf Kokain und Cannabis reagierte. Der Mann aus Baden-Württemberg musste mit zur Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde festgestellt, dass der Cooper-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Neben der sogenannten "Trunkenheitsfahrt" kommt auf den jungen Mann noch eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. Auch die Halterin des Kleinwagens muss mit einem Verfahren rechnen. Ihr wird vorgeworfen, dass sie die Fahrt ohne Fahrerlaubnis zuließ oder duldete. |past

