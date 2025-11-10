PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Berauscht über die Autobahn

Ramstein-Miesenbach (ots)

Einen 23-jährigen Autofahrer haben Polizeibeamte am Freitagabend auf 
der BAB 6 aus dem Verkehr gezogen. Als sie den VW-Fahrer am Parkplatz
"Höllenplacken" stoppten und einer Kontrolle unterzogen, zeigte der 
Mann drogentypische Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Urintest 
reagierte positiv auf THC, eine Blutprobe wurde entnommen und die 
Weiterfahrt untersagt. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der 
sogenannten Trunkenheitsfahrt rechtfertigen. |past

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

