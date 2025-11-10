Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Berauscht über die Autobahn

Ramstein-Miesenbach (ots)

Einen 23-jährigen Autofahrer haben Polizeibeamte am Freitagabend auf der BAB 6 aus dem Verkehr gezogen. Als sie den VW-Fahrer am Parkplatz "Höllenplacken" stoppten und einer Kontrolle unterzogen, zeigte der Mann drogentypische Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC, eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der sogenannten Trunkenheitsfahrt rechtfertigen. |past

