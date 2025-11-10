Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Berauscht hinterm Steuer

Waldmohr (ots)

Ein aufmerksamer Autofahrer meldete der Polizei in der Nacht zum Montag einen Ford der in Schlangenlinien auf die BAB 6 in Richtung Saarbrücken auffahren fahren würde. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Focus am Rasthof Waldmohr anhalten. Von der Fahrerin ging starker Alkoholgeruch aus. Die 36-Jährige musste daraufhin die Polizisten zur Blutprobenentnahme begleiten, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Auf die Frau aus dem benachbarten Saarland kommt jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr zu. |pastkl

