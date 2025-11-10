PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Berauscht hinterm Steuer

Waldmohr (ots)

Ein aufmerksamer Autofahrer meldete der Polizei in der Nacht zum 
Montag einen Ford der in Schlangenlinien auf die BAB 6 in Richtung 
Saarbrücken auffahren fahren würde. Die eingesetzte Polizeistreife 
konnte den Focus am Rasthof Waldmohr anhalten. Von der Fahrerin ging 
starker Alkoholgeruch aus. Die 36-Jährige musste daraufhin die 
Polizisten zur Blutprobenentnahme begleiten, ihr Führerschein wurde 
sichergestellt. Auf die Frau aus dem benachbarten Saarland kommt 
jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im 
Verkehr zu. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

