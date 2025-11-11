PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen, die am späten Montagabend an
der A6 bei Kaiserslautern möglicherweise Beobachtungen gemacht haben.
Gegen 23:00 Uhr hielt sich an der Behelfszufahrt kurz nach dem 
Autobahndreieck Kaiserslautern in Fahrtrichtung Saarbrücken ein Mann 
auf, welcher mehrfach auf die Autobahn lief. Mehrere Fahrzeuge 
mussten bis zum Stillstand abbremsen um eine Kollision zu vermeiden. 
Durch eine Streife der Autobahnpolizei konnte der 33-jährige Mann aus
dem Stadtgebiet angetroffen und kontrolliert werden. Der 
alkoholisierte und psychisch auffällige Passant wurde in eine 
Fachklinik verbracht. Für die Polizei wäre nun von Interesse, ob 
durch andere Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich ähnliche 
Vorkommnisse beobachtet wurden. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei
Kaiserslautern. |past

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 09:08

    POL-PASTKL: Berauscht über die Autobahn

    Ramstein-Miesenbach (ots) - Einen 23-jährigen Autofahrer haben Polizeibeamte am Freitagabend auf der BAB 6 aus dem Verkehr gezogen. Als sie den VW-Fahrer am Parkplatz "Höllenplacken" stoppten und einer Kontrolle unterzogen, zeigte der Mann drogentypische Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC, eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich jetzt wegen des ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 09:07

    POL-PASTKL: Berauscht hinterm Steuer

    Waldmohr (ots) - Ein aufmerksamer Autofahrer meldete der Polizei in der Nacht zum Montag einen Ford der in Schlangenlinien auf die BAB 6 in Richtung Saarbrücken auffahren fahren würde. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Focus am Rasthof Waldmohr anhalten. Von der Fahrerin ging starker Alkoholgeruch aus. Die 36-Jährige musste daraufhin die Polizisten zur Blutprobenentnahme begleiten, ihr Führerschein wurde ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 09:06

    POL-PASTKL: Polizei zieht LKW-Fahrer aus dem Verkehr

    Hütschenhausen (ots) - Auf der Autobahn 62 zwischen Kusel und Hütschenhausen ist am Samstagabend ein 47-jähriger Autofahrer aufgefallen. Wie sich während der Polizeikontrolle herausstellte, hatte der LKW-Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 0,65 Promille intus. Die Weiterfahrt war für den 47-Jährigen erstmal zu Ende. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherstellung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren