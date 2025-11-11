Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen, die am späten Montagabend an der A6 bei Kaiserslautern möglicherweise Beobachtungen gemacht haben. Gegen 23:00 Uhr hielt sich an der Behelfszufahrt kurz nach dem Autobahndreieck Kaiserslautern in Fahrtrichtung Saarbrücken ein Mann auf, welcher mehrfach auf die Autobahn lief. Mehrere Fahrzeuge mussten bis zum Stillstand abbremsen um eine Kollision zu vermeiden. Durch eine Streife der Autobahnpolizei konnte der 33-jährige Mann aus dem Stadtgebiet angetroffen und kontrolliert werden. Der alkoholisierte und psychisch auffällige Passant wurde in eine Fachklinik verbracht. Für die Polizei wäre nun von Interesse, ob durch andere Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich ähnliche Vorkommnisse beobachtet wurden. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Kaiserslautern. |past

