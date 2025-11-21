Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Unter Drogen am Steuer

Ramstein-Miesenbach (ots)

Weil er unter Drogeneinfluss stand, hat die Polizei am Donnerstagabend einen Autofahrer auf der Autobahn aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hatten den Ford gegen 23.00 Uhr an der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach gestoppt, um ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei wurde beim Fahrer drogentypisches Verhalten festgestellt. Ein erster Schnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Amphetamin. Für den 24-jährigen Mann war die Fahrt beendet, ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der sogenannten Trunkenheitsfahrt rechtfertigen. |past

