POL-PASTKL: Unter Drogen am Steuer

Ramstein-Miesenbach (ots)

Weil er unter Drogeneinfluss stand, hat die Polizei am 
Donnerstagabend einen Autofahrer auf der Autobahn aus dem Verkehr 
gezogen. Die Beamten hatten den Ford gegen 23.00 Uhr an der 
Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach gestoppt, um ihn einer 
allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei wurde beim Fahrer
drogentypisches Verhalten festgestellt. Ein erster Schnelltest 
bestätigte den Verdacht und 
reagierte positiv auf Amphetamin.
Für den 24-jährigen Mann war die Fahrt beendet, ihm wurde auf der 
Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich jetzt wegen des 
Verdachts der sogenannten Trunkenheitsfahrt rechtfertigen. |past

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

