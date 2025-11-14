PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Raser mit weißem GTR gesucht!

A6, Kaiserslautern (ots)

Am heutigen Freitag wurde ein Fahrzeug durch eine mobile Radarfalle erwischt. Das Fahrzeug wurde mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit kurz vor der Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof gegen 11:37 Uhr festgestellt. Allerdings war der Fahrer vermummt und das vordere Kennzeichen war offensichtlich entfernt worden. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Nissan GTR -aktuelles Modell-. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu melden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

