Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmen, Lüdinghausen/ Fahrradlicht-Kontrollen: Positives Fazit

Coesfeld (ots)

Nach Fahrradlicht-Kontrollen in Coesfeld (08.12.25), Dülmen (09.12.2025) und Lüdinghausen (10.12.25) zieht die Polizei eine positive Bilanz. Mit wenigen Ausnahmen waren alle zwischen 7 Uhr und 8.30 Uhr mit funktionierendem Licht unterwegs.

Fünf Radfahrer (drei in Coesfeld, einer in Dülmen, einer in Lüdinghausen) ab dem 14. Lebensjahr zahlten ein Verwarngeld, weil sie entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren, das Licht nicht funktionierte oder sie zu zweit auf dem Fahrrad fuhren.

Die Beamten fertigten insgesamt zwölf Elternanschreiben (drei in Coesfeld, zwei in Dülmen, sieben in Lüdinghausen). Hierdurch haben die Erziehungsberechtigten den Auftrag, die Räder ihrer Schützlinge wieder mängelfrei zu machen. Die reparierten Zweiräder sollen sie dann bei einer Polizeiwache vorzeigen.

Wichtig war es den Polizisten, mit den Radfahrern ins Gespräch zu kommen und auf das Thema Sichtbarkeit aufmerksam zu machen. Aus diesem Grund gab es etliche Bürgergespräche.

Wie ein Jahr zuvor, verunglückten zwei Kinder 2024 auf dem Schulweg als Radfahrer und wurden verletzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell