POL-COE: Coesfeld, Goxel, Witte Sand/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Mittwoch (10.12.25) an der Straße Witte Sand in Goxel in ein Haus eingebrochen. Zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür und entwendeten unter anderem Schmuck. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
