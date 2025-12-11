Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Verkehrskontrollen

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (10.12.25) im Zuständigkeitsbereich der Wache Lüdinghausen Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Beamten schrieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben Verwarngelder, weil Verkehrsteilnehmer unter anderem das Mobiltelefon während der Fahrt nutzten, nicht angeschnallt waren oder zu schnell waren. Zusätzlich führten die Polizisten Gespräche, um Verkehrsteilnehmer für Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

