POL-COE: Senden, Bösensell, Havixbecker Straße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannten gelang es am Mittwoch (10.12.25) nicht, eine Haustür an der Havixbecker Straße in Bösensell aufzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
