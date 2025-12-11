PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Senden, Bösensell, Havixbecker Straße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannten gelang es am Mittwoch (10.12.25) nicht, eine Haustür an der Havixbecker Straße in Bösensell aufzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

