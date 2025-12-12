PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Antonistraße
Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 11.12.2025, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 22.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Antonistraße in Nottuln ein. Hierzu zogen die Täter zuvor die Rollläden einer rückwärtig gelegenen Terrassentür hoch. Den Zugang zum Haus verschafften sie sich jedoch durch das Aufbrechen einer Kellertür. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten Schmuck. Ob weitere Gegenstände entwendeten wurden, kann noch nicht gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

