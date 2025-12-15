PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Grenzweg/ Schlüssel zu Umkleiden erschlichen

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Sonntag (14.12.25) Zugang zu den Umkleidekabinen eines Vereinsheims am Grenzweg erschlichen. Zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr gab der Täter sich als Betreuer einer Fußballmannschaft aus. Er entwendete Bargeld.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - 30-35 Jahre
   - 1,70-1,75 Meter
   - Glatze
   - beigefarbene Jacke

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld

