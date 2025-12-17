Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte drangen in Trafostation ein: Strom fiel kurzzeitig aus

Langen (ots)

(lei) Noch nicht so recht klar sind die Hintergründe eines unberechtigten Zugangs zu einer Trafostation in der Amperestraße. Die Polizei hat nun Ermittlungen unter anderen wegen des Verdachts der Störung öffentlicher Betriebe (§ 316b Strafgesetzbuch), Hausfriedensbruchs sowie einer möglichen Diebstahlsabsicht aufgenommen.

Am Dienstagmorgen meldete sich zunächst ein städtischer Mitarbeiter bei der Polizei und teilte mit, dass sich jemand zuvor offensichtlich unbefugt Zutritt zu dem Gelände eines ungenutzten Gewerbeobjekts verschafft hatte. Vor Ort wurde festgestellt, dass offenbar der Zaun überwunden und das Trafo-Häuschen aufgehebelt worden war. Im Inneren der Betriebsstelle hatten der oder die Unbekannte unter anderem eine Abdeckung entfernt, um womöglich an dort installierte Kupferkabel zu gelangen. Entwendet wurde in dem Moment offenbar nichts, so das Ergebnis der Inspizierung des Tatorts.

Am Abend, kurz nach 20 Uhr, sorgte dann ein Stromausfall bei mehreren umliegenden Gebäuden für ein erneutes Anrücken eines städtischen Mitarbeiters und der Polizei. Auch hier könnte sich jemand an dem Stromverteiler zu schaffen gemacht haben. Nach etwa 45 Minuten war der Stromfluss wieder hergestellt. Die Polizei in Langen sucht nun Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können und bittet um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06103 9030-0.

