Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach körperlicher Auseinandersetzung; Schwarzer Golf angedotzt: Hinweise erbeten; Fahrzeugseite beschädigt: Hinweise erbeten und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach körperlicher Auseinandersetzung - Hanau

(me) Im Stadtteil Kesselstadt kam es am frühen Dienstagmorgen offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Mutmaßlich drei Personen sollen hierbei im Bereich des "Kurt-Schumacher-Platzes" mit einem 27-jährigen Mann aus Hanau in Streit geraten sein. Dieser artete in eine handfeste Rangelei aus, bei der mindestens zwei Personen verletzt worden sein sollen. Die Polizei aus Hanau sucht nun nach Zeugen der Konfrontation. Diese melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers unter der Telefonnummer 06181 100-120.

2. Diebe scheiterten: Auto ließ sich nicht starten - Hanau

(me) Wer wollte den grauen Audi klauen? Das fragt sich aktuell die Kriminalpolizei aus Hanau und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Zwischen Sonntag, 21 Uhr und Montag, 8 Uhr, waren die Ganoven an dem Wagen, welcher in der Molitorstraße (40er-Hausnummern) abgestellt war, am Werk. Nachdem die Langfinger zunächst die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen hatten, versuchten sie im weiteren Verlauf den Audi 80 mit HU-Kennzeichen offenbar kurzzuschließen. Da ihnen dies jedoch nicht gelang, machten sie sich ohne Beute auf und davon. Hinweisgeber können sich über die Hotline 06181 100-123 bei der Kripo melden.

3. Schwarzer Golf angedotzt: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Einen Sachschaden von etwa 800 Euro richtete ein bis dato Unbekannter an, als dieser einen schwarzen Golf andotzte. Der Fahrzeugeigentümer parkte seinen schwarzen Wagen mit MKK-Kennzeichen am Freitag, gegen 12.15 Uhr, am Fahrbahnrand der Rochusstraße (30er-Hausnummern) ab. Bei seiner Rückkehr am Montag, gegen 9.45 Uhr, musste er Beschädigungen am Fahrzeugheck feststellen. Unfallzeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 an die Polizei in Hanau.

4. Zeugen nach E-Roller Diebstahl gesucht - Hanau

(cb) Rollerdiebe hatten es augenscheinlich auf einen schwarzen E-Roller, der am Bahnhof in der Straße "An den Günthergärten" angeschlossen war, abgesehen. Die Täter überwanden das Schloss und nahmen das Elektrokleinstfahrzeug des Typs PRO 2 der Marke Xiaomi im Wert von knapp 500 Euro mit. Der Rollerdiebstahl ereignete sich am Sonntag zwischen 15 Uhr und 16.35 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120 entgegen.

5. Wer hat den schwarzen BMW geklaut? - Maintal

(cb) Wer hat den schwarzen BMW geklaut? Diese Frage stellen sich die Beamten der Kriminalpolizei in Hanau und suchen Zeugen des Fahrzeugdiebstahls, der sich am Montag zwischen 0.30 Uhr und 6.30 Uhr ereignete. Der schwarze Wagen war auf einem Parkplatz in der Allensteiner Straße, hier im Bereich der einstelligen Hausnummern, abgestellt. Die Fahrzeugdiebe überwanden die technischen und mechanischen Sicherungen des BMW X3 mit MKK-Kennzeichen und flüchteten anschließend mit dem Auto. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo in Hanau.

6. Einbrecher scheiterten an Terrassentür - Schöneck

(cb) Die Einbrecher kamen zwischen Freitag, 12.30 Uhr und Montag, 14 Uhr, und versuchten vergeblich, die Terrassentür eines Einfamilienhauses sowie das Schloss einer angrenzenden Gartenhütte in der Bernaer Chausee (einstellige Hausnummern) aufzubrechen. Hierbei verursachten die Ganoven einen Gesamtsachschaden von etwa 1.500 Euro. Das Einbruchskommissariat in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

7. Fahrzeugseite beschädigt: Hinweise erbeten - Erlensee

(cb) Ein grauer Mercedes weist nun an der Fahrerseite einen Streifschaden sowie zerstörte Seitenscheiben auf, nachdem ein bislang unbekannter Unfallverursacher den Wagen beschädigt hatte. Der CLA mit GN-Kennzeichen parkte zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 0.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohofes in der Röntgenstraße (einstellige Hausnummern). Vermutlich beschädigte der Unfallverursacher im Vorbeifahren den grauen Wagen und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 7.500 Euro zu kümmern. Die Beamten der Polizeistation Langenselbold nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06183 91155-0 entgegen.

Offenbach, 16.12.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

