Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Teenager bei Zusammenstoß mit Bus leicht verletzt

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Im Ortsteil Uerzell ist am Dienstagnachmittag ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 16-Jährige, so die bisherigen Erkenntnisse, wollte gegen 13.20 Uhr die Ulmbacher Straße auf Höhe zweier gegenüberliegender Bushaltestellen überqueren, als es zum Zusammenstoß mit einem gerade anfahrenden Linienbus kam. Durch den Aufprall gegen die Busfront stürzte der Jugendliche anschließend noch gegen einen Pkw, der dort verkehrsbedingt angehalten hatte. Der Junge zog sich leichte, oberflächliche Verletzungen zu. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Hubschrauber war zunächst vorsorglich alarmiert worden, da die Schwere der Verletzungen anfangs noch unklar war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

