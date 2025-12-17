Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Viele Anzeigen gegen 36-Jährigen nach Verkehrskontrolle

Offenbach (ots)

(lei) Nach einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag sieht sich ein 36 Jahre alter Mann mit einer Vielzahl von Anzeigen konfrontiert. Ausgangspunkt war eine Meldung über eine mutmaßliche Verkehrsunfallflucht auf der Sprendlinger Landstraße. Der vermeintliche Verursacher soll mit einem blauen BMW stadtauswärts in Richtung Geisfeldkreisel davongefahren sein.

Eine Überprüfung des abgelesenen Kennzeichens ergab, dass das Fahrzeug bereits Ende November außer Betrieb gesetzt worden war. Beamte des Offenbacher Polizeireviers nahmen daraufhin die Fahndung auf. Zwar bestätigte sich der Verdacht einer Unfallflucht im weiteren Verlauf nicht, dennoch entdeckten die Einsatzkräfte den gesuchten BMW wenig später im dichten Feierabendverkehr am Offenbacher Kreuz und stoppten das Fahrzeug.

Am Steuer saß ein 36-Jähriger, bei dem die anschließenden Kontrollen zahlreiche Rechtsverstöße zutage förderten. Unter anderem besteht der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr, da Hinweise auf einen vorausgegangenen Konsum von Kokain vorlagen. Zudem sollen die Zulassungsstempel an den Kennzeichen gefälscht gewesen sein, weshalb wegen Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs sowie Urkundenfälschung ermittelt wird. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann ebenfalls nicht vorweisen.

Darüber hinaus war der BMW weder zugelassen noch versichert, was weitere Anzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz nach sich zog. Auch ein unerlaubter Aufenthalt steht im Raum, da der Mann keinen gültigen Aufenthaltstitel hatte. Zudem ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Hehlerei, Verdachts der Rezeptfälschung und eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich zudem heraus, dass der 36-Jährige in fünf Fällen von verschiedenen Staatsanwaltschaften aus dem gesamten Bundesgebiet zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Dort ordneten die Beamten eine Blut- und DNA-Entnahme an. Außerdem stellten sie ein Kennzeichenpaar, eine fremde Bankkarte, ein als gestohlen gemeldetes Tablet sowie mehrere augenscheinlich gefälschte Rezepte sicher.

Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

