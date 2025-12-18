Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrugsserie durch falsche Bankmitarbeiter

Weinheim (ots)

Aktuell kommt es zu mehreren Fällen von Betrugsdelikten, bei denen bislang unbekannte Täterinnen und Täter sich telefonisch als Mitarbeiter verschiedener Geldinstitute ausgaben. Die Taten ereigneten sich überwiegend im Bereich Weinheim.

In allen bekannten Fällen rief die Täterschaft die Geschädigten an und äußerte in dem Gespräch, es habe eine unberechtigte Abbuchung in Höhe von mehreren tausend Euro vom jeweiligen Bankkonto gegeben. Um Vertrauen zu schaffen, erklärten sie, die Buchung sei durch die Bank bereits angehalten worden. Gleichzeitig bauten die Anrufer erheblichen Zeitdruck auf.

Im weiteren Verlauf wurden die Geschädigten dazu gebracht, sensible Bankdaten preiszugeben, insbesondere die PIN ihrer Debit- bzw. EC-Karte. Teilweise hielten die Täterinnen und Täter ihre Opfer über einen längeren Zeitraum am Telefon, um eine Kontaktaufnahme mit Angehörigen oder der tatsächlichen Bank zu verhindern. Anschließend kamen die Betrüger persönlich an die Wohnanschriften der Geschädigten. Diese gaben sich als die zuständigen Bankmitarbeiter oder in einzelnen Fällen auch als Polizeibeamte aus und nahmen die Bankkarten angeblich zur Überprüfung oder zum Austausch entgegen.

In einem Fall entwendete die Täterschaft eine Debitkarte unbemerkt. Kurz nach der Übergabe kam es zu unberechtigten Bargeldabhebungen an Geldautomaten verschiedener Banken. Die entstandenen Vermögensschäden lagen jeweils im vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin:

- Banken fordern niemals telefonisch die PIN oder die Herausgabe von Bankkarten. - Bankkarten werden nicht durch Bankmitarbeiter oder Polizeibeamte an der Wohnung abgeholt. - Polizei und Banken führen keine gemeinsamen Abholaktionen durch. - Geben Sie keine persönlichen Daten, PINs oder Bankkarten an Unbekannte weiter. - Beenden Sie bei entsprechenden Anrufen sofort das Gespräch. - Kontaktieren Sie im Zweifel eigenständig Ihre Bank über die Ihnen bekannte Rufnummer oder wählen Sie den Notruf 110.

Präventionshinweise können themenbezogen unter folgendem Link nachgelesen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps.

Darüber hinaus informieren die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Mannheim in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg, Tel.: 06221/99-1234, wie man sich am besten vor Trickbetrügern jedweder Art schützen kann. Die Beratungen sind kostenlos.

Die Polizei bittet insbesondere Angehörige älterer Familienmitglieder, über diese Betrugsmasche zu informieren. Hinweise zu den Taten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell