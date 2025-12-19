PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrerin übersieht beim Rückwärtsfahren 8-jährigen Fahrradfahrer

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr fuhr eine 57-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel entlang der Schützenstraße in Richtung Kranichweg. An einer Engstelle musste sie verkehrsbedingt anhalten. Um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen, setzte sie ihr Fahrzeug zurück und übersah hierbei einen 8-jährigen Fahrradfahrer. Folglich kollidierte das Heck des Autos mit dem Vorderrad des Kinderfahrrads, woraufhin der 8-Jährige zu Boden stürzte. Er trug leichte Verletzungen davon.

Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

