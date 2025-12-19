POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach vermisster Person - Hubschrauber im Einsatz, PM Nr. 2
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die Suche nach der vermissten Person verlief erfolgreich. Sie konnte gegen 11:30 Uhr wohlauf in Nußloch angetroffen werden.
