PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kollidiert mit 14-Jährigen und fährt davon - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen um 07:40 Uhr war ein 14 Jahre alter Junge zu Fuß in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Im Spitzerfeld" wollte er die Fahrbahn überqueren. Als sich der 14-Jährige inmitten der Fahrbahn befand, bog ein bisher unbekannter Autofahrer von der Friedrich-Ebert-Straße nach links in die Straße "Im Spitzerfeld" ein und übersah den Jugendlichen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 14-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen am Knie zuzog. Der unbekannte Autofahrer erkundigte sich nach dem Zustand des Jungen und fuhr im Anschluss daran aber einfach davon. Der Schüler begab sich daraufhin in die Schule und vertraute sich den Lehrkräften an. Im Beisein einer Angehörigen suchte der 14-Jährige im Nachgang einen Arzt sowie das Polizeirevier Neckargemünd zur Anzeigenerstattung auf.

Der unbekannte Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

   -männlich, mittleres Alter, schwarzer Pullover mit Kapuze, 
ausländischer Akzent. Er soll mit einem hellgrauen 
"Personenbeförderungsbus" unterwegs gewesen sein.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer sowie dessen Fahrzeug oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren