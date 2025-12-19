Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kollidiert mit 14-Jährigen und fährt davon - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen um 07:40 Uhr war ein 14 Jahre alter Junge zu Fuß in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Im Spitzerfeld" wollte er die Fahrbahn überqueren. Als sich der 14-Jährige inmitten der Fahrbahn befand, bog ein bisher unbekannter Autofahrer von der Friedrich-Ebert-Straße nach links in die Straße "Im Spitzerfeld" ein und übersah den Jugendlichen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 14-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen am Knie zuzog. Der unbekannte Autofahrer erkundigte sich nach dem Zustand des Jungen und fuhr im Anschluss daran aber einfach davon. Der Schüler begab sich daraufhin in die Schule und vertraute sich den Lehrkräften an. Im Beisein einer Angehörigen suchte der 14-Jährige im Nachgang einen Arzt sowie das Polizeirevier Neckargemünd zur Anzeigenerstattung auf.

Der unbekannte Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich, mittleres Alter, schwarzer Pullover mit Kapuze, ausländischer Akzent. Er soll mit einem hellgrauen "Personenbeförderungsbus" unterwegs gewesen sein.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer sowie dessen Fahrzeug oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell