POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und im Acker gelandet

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 30-jähriger Mann kam am Donnerstagmorgen auf der K 4179 bei Neidenstein von der Fahrbahn ab und landete auf einem Acker.

Der Mann war gegen 8.45 Uhr mit seinem Dacia auf der K 4179 zwischen Epfenbach und Waibstadt unterwegs. Dabei geriet er aus bislang unklarer Ursache mit dem rechten Reifen in den Grünstreifen. Dadurch verlor der die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Er kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam mit seinem Dacia schließlich auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Sämtliche Fahrzeuginsassen konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien.

Der 30-jährige Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst zunächst auf die Räder gestellt und aus dem Acker gezogen werden, anschließend wurde es abgeschleppt. Über die Höhe des entstandenen Sach- und Flurschadens liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Sinsheim.

