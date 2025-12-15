Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen Mann mit internationalem Haftbefehl im Duisburger Hauptbahnhof fest

Duisburg (ots)

Beamte der Bundespolizei nahmen am Freitagnachmittag (12. Dezember 2025) um 17.00 Uhr einen Mann (31) aufgrund eines Haftbefehls aus Ungarn im Duisburger Hauptbahnhof fest. Der Festgenommene wurde dem Polizeigewahrsam Duisburg übergeben.

Am Haupteingang des Duisburger Hauptbahnhofs kontrollierten eingesetzte Beamte der Bundespolizei den 31-jährigen Ungar. Bei der Personalienüberprüfung stellten die Uniformierten fest, dass ihn Ungarn per internationalen Haftbefehl aufgrund des Handelns verbotener Substanzen ausschrieb. Von den insgesamt drei Jahren und drei Monaten muss er noch ein Jahr, zwei Monate und 29 Tage verbüßen.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Festgenommene an den Polizeigewahrsam Duisburg übergeben. Bereits am Folgetag wurde er einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell