Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Rund 23.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L 549 bei Neidenstein.

Ein 19-jähriger Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Mercedes auf der L 549 von Meckesheim in Richtung Waibstadt unterwegs. An der Einmündung nahm ihm ein 44-jähriger Audi-Fahrer die Vorfahrt und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Sowohl der Mercedes als auch der Audi wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde jedoch niemand.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Sinsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

