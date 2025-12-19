Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach/Affolterbach: Vollbremsung verhindert Frontalzusammenstoß/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Am Donnerstag (18.12.), kurz nach 17.00 Uhr, befuhr eine 43-jährige Autofahrerin mit ihrem schwarzen Mercedes Citan die Landesstraße 3105 (Hauptstraße Nord) in Affolterbach. Im Bereich des Ortsausgangs in Fahrtrichtung Aschbach wurde die Frau dann nach eigenen Angaben von einem dunklen Seat überholt. In diesem Moment kam ein Lastwagen entgegen. Die 43-Jährige leitete daraufhin eine Vollbremsung ein und der überholende Seat konnte so noch rechtzeitig wieder nach rechts einscheren. Ohne die Vollbremsung der Mercedesfahrerin wäre es wahrscheinlich zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Seat und dem entgegenkommenden Lastwagen gekommen.

Die Polizei Wald-Michelbach sucht nun Zeugen, welche Angaben zu dem genannten Sachverhalt machen können. Hinweise erbittet die Polizei Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0.

