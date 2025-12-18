Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Autoreifen zerstochen/Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

Beide Reifen auf der Beifahrerseite eines in der Schwestergasse abgestellten Toyota Yaris wurden in der Zeit zwischen Montagmittag (15.12.) und Dienstagmorgen (16.12.) von Unbekannten zerstochen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Höchst unter der Rufnummer 06163/941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell