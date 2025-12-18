PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Autoreifen zerstochen/Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

Beide Reifen auf der Beifahrerseite eines in der Schwestergasse abgestellten Toyota Yaris wurden in der Zeit zwischen Montagmittag (15.12.) und Dienstagmorgen (16.12.) von Unbekannten zerstochen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Höchst unter der Rufnummer 06163/941-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

