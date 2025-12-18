Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrräder sichergestellt/Die Kriminalpolizei sucht die Eigentümer

Darmstadt (ots)

Mehrere Fahrräder wurden im Rahmen eines Einsatzes am Mittwoch (10.12.) aufgefunden und sichergestellt. Bei den Fahrrädern sind deren rechtmäßige Eigentümerinnen und Eigentümer bislang nicht bekannt. Über diesen Weg sucht die Kriminalpolizei Bürgerinnen oder Bürger, die ihr Fahrrad wiedererkennen.

Die Pedelecs umfassen ein Mountainbike der Marke BULLS, Modell Sharptail Street 3, ein Mountainbike der Marke GIANT (Modell Talon) sowie ein Mountainbike der Marke BTWIN (Modell Rockrider). (Bilder sind beigefügt)

Die Polizei bittet Personen, die eines der genannten Fahrräder wiedererkennen oder Eigentumsansprüche geltend machen können, sich mit entsprechenden Nachweisen (z. B. Kaufbeleg) bei der Kriminalpolizei aus Darmstadt (K35) unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

