POL-DA: Rüsselsheim: Nach Unfall auf der A 67/Ermittlungen wegen Dieseldiebstahl gegen 36-Jährigen

Rüsselsheim (ots)

Ein 36 Jahre alter Autofahrer kam am Mittwochmorgen (17.12.), gegen 5.30 Uhr, auf der A 67, in Höhe der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost, von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Ein Drogentest reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis und Amphetamin. In seinem Fahrzeug fanden die Ordnungshüter zudem mehrere, teils mit Diesel befüllte Kanister, einen großen Trichter und Werkzeuge. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass kurz zuvor von einer Baustelle am Autobahndreieck rund 150 Liter Diesel aus einer Bauwalze gestohlen wurden. Der Mann räumte gegenüber den Beamten den Dieseldiebstahl anschließend ein. Zudem steht der 36-Jährige im Verdacht bereits in der Zeit zwischen dem 20. und 24. November einen Baucontainer an der Großbaustelle am Dreieck Rüsselsheim aufgebrochen zu haben.

Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

