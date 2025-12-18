Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einfamilienhaus im Visier von Einbrechern

Lampertheim (ots)

Am Mittwoch (17.12.), in der Zeit zwischen 18.00 und 21.00 Uhr, drangen bislang noch unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Sophie-Scholl-Straße ein und entwendeten anschließend Bargeld und Schmuck. Die Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

