Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einfamilienhaus im Visier von Einbrechern

Lampertheim (ots)

Am Mittwoch (17.12.), in der Zeit zwischen 18.00 und 21.00 Uhr, drangen bislang noch unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Sophie-Scholl-Straße ein und entwendeten anschließend Bargeld und Schmuck. Die Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren