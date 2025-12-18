PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Auto zerkratzt/Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

Ein in der Dr.-Hans-Böckler-Straße abgestellter schwarzer Opel Astra wurde in der Zeit zwischen Dienstagabend (16.12.), 17.00 Uhr und Mittwochvormittag (17.12.), 11.00 Uhr, von Unbekannten auf der Beifahrerseite zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro.

Die Polizeistation Bischofsheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06144/9666-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

