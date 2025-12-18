POL-DA: Bischofsheim: Auto zerkratzt/Zeugen gesucht
Bischofsheim (ots)
Ein in der Dr.-Hans-Böckler-Straße abgestellter schwarzer Opel Astra wurde in der Zeit zwischen Dienstagabend (16.12.), 17.00 Uhr und Mittwochvormittag (17.12.), 11.00 Uhr, von Unbekannten auf der Beifahrerseite zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro.
Die Polizeistation Bischofsheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06144/9666-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.
