Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Babenhausen (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Am Mittwoch (17.12.), in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 22.15 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster in die Räume des Hauses in der Straße "Am Obereichen" ein. Dort hatten sie es auf Geld abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen anschließend in unbekannte Richtung. Anwohner oder Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
