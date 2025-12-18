POL-DA: Babenhausen: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht
Babenhausen (ots)
Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Am Mittwoch (17.12.), in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 22.15 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster in die Räume des Hauses in der Straße "Am Obereichen" ein. Dort hatten sie es auf Geld abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen anschließend in unbekannte Richtung. Anwohner oder Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.
