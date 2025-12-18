Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Betrunkener scheitert mit Tankstellenüberfall/29-Jähriger festgenommen

Gernsheim (ots)

Nach einem versuchten Überfall auf eine Tankstelle in der Mainzer Straße in der Nacht zum Donnerstag (18.12.), gegen 0.40 Uhr, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen schnell festnehmen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat der Mann den Verkaufsraum, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte Zigaretten und Wodka. Die Frau löste den Alarm aus und nahm ein Pfefferspray zur Hand. Der Mann flüchtete daraufhin zu Fuß vom Tatort.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nahmen Polizisten kurz darauf in der Nähe der Tankstelle einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 2,2 Promille an. Der 29-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Festgenommenen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Raubes. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Rüsselsheimer Kriminalpolizei geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell