POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Viernheim (ots)

Am Mittwoch den (17.12.) kam es zwischen 07:00 - 07:30 Uhr in der Wasserstraße in 68519 Viernheim zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, mit einem vorher auf unbefugte Weise entwendeten Kraftfahrzeug, rückwärts gegen eine Hauswand. Dabei verursachte er einen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zu dem beteiligten Fahrzeugführer machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim unter der Tel.: 06206- 9440-0 in Verbindung zu setzen.

