Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 36-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Darmstadt (ots)

Ein 36-Jähriger hat am frühen Mittwochmorgen (17.12.) einen Polizeieinsatz ausgelöst und wurde vorläufig festgenommen. Gegen 4 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten einen verdächtigen Mann in der Bismarckstraße. Mit einer Axt in der Hand wäre er in Richtung Hauptbahnhof unterwegs gewesen. Eine sofort alarmierte Streife des 1. Polizeireviers konnte den mehrfach polizeibekannten Mann vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Bei ihm stellten die Polizeikräfte eine Axt sicher. Nach ersten Erkenntnissen wurde er zuvor, ohne das Werkzeug, aus dem angrenzenden Krankenhaus aufgrund eines bestehenden Hausverbotes verwiesen. Für weitere polizeiliche Maßnahmen kam der 36 Jahre alte Festgenommene mit auf die Wache. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell