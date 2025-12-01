Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Leiselheim - Mehrere PKW-Aufbrüche und Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeugs im Bereich Worms-Leiselheim

Pfiffligheim

Worms (ots)

In der Nacht von Mittwoch, dem 26. November 2025, auf Donnerstag, den 27. November 2025, kam es in den Wormser Stadtteilen Leiselheim und Pfiffligheim zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen sowie zum Diebstahl eines hochwertigen Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen zog eine mehrköpfige Tätergruppe durch die Wohngebiete und suchte gezielt nach unverschlossenen oder Fahrzeugen mit sogenanntem "Keyless-Go-System.

Einbrüche in Pfiffligheim

Bunnerstraße, Pfiffligheim

Tatzeit: zwischen Mittwoch, dem 26. November 2025, 20:00 Uhr, und Donnerstag, dem 27. November 2025, 05:20 Uhr. Unbekannte Täter gelangten ohne erkennbare Aufbruchspuren in ein Fahrzeug. Vermutlich war dieses nicht verschlossen oder das Keyless-Go-System wurde technisch überwunden. Entwendet wurden zwei Personaldokumente zwei Sonnenbrillen, sowie ein Smartphone. Der Sachschaden liegt bei rund 800 Euro.

Fahrzeugaufbrüche/Fahrzeugdiebstahl in Leiselheim

Pfeddersheimer Straße, Leiselheim

Tatzeit: zwischen Mittwoch, dem 26. November 2025, 19:30 Uhr, und Donnerstag, dem 27. November 2025, 07:36 Uhr. Die Täter betraten ein eingezäuntes Privatgrundstück und versuchten, mehrere dort geparkte Fahrzeuge zu öffnen. Ein Seat Ibiza konnte geöffnet und durchsucht werden. Entwendet wurde eine Flasche Desinfektionsmittel im Wert von etwa 5 Euro.

Eichendorffstraße, Worms-Leiselheim

Tatzeit: zwischen Mittwoch, dem 26. November 2025, 18:30 Uhr, und Donnerstag, dem 27. November 2025, 07:15 Uhr Auch hier verschafften sich Unbekannte ohne sichtbare Beschädigungen Zugang zu einem PKW. Entwendet wurde ein Kartenlesegerät im Wert von etwa 65 Euro.

Eichendorffstraße, Worms-Leiselheim

Tatzeit: am Donnerstag, dem 27. November 2025, gegen 01:37 Uhr Ein Ford ST wurde unbefugt geöffnet und vollständig durchwühlt. Entwendet wurden ein Reizstoffsprühgerät sowie ein Nothammer im Wert von rund 50 Euro. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe erscheint ein Zusammenhang zu einem unmittelbar danach gemeldeten Fahrzeugdiebstahl in der Wörthstraße in Leiselheim wahrscheinlich.

Diebstahl eines Porsche Cayenne in Worms

Wörthstraße, Worms-Leiselheim

Tatzeit: am Donnerstag, dem 27. November 2025, gegen 01:47 Uhr Unbekannte Täter entwendeten einen Porsche Cayenne GTS im Wert von etwa 100.000 Euro aus der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses. Der Geschädigte wurde durch das plötzlich aufheulende Fahrzeug aufmerksam und alarmierte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden die Täter das Keyless-Go-System und starteten den Wagen. Anschließend flüchteten die bislang nicht identifizierten Personen mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort.

Eine Streife sichtete den Porsche kurzzeitig, verlor jedoch nach kurzer Zeit den Kontakt, sodass die Verfolgung abgebrochen werden musste.

Die Polizei Worms bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Pfiffligheim, Leiselheim oder im Bereich der Wörthstraße bemerkt haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Worms unter 06241 / 852-0 entgegen.

