Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Freimersheim - Unfall mit einer verletzten Person

Freimersheim (ots)

Am Montagmorgen, 01.12.2025, kam es in der Hauptstraße in Freimersheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 33-Jährige kollidierte dort mit einem am Fahrbahnrand geparkten Transporter. Diesen hatte die Fahrerin aufgrund einer von innen beschlagener Frontscheibe und tiefstehender Sonne nicht gesehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K23 kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei der aktuellen Witterung beschlagene oder vereiste Scheiben vor Fahrtantritt vollständig zu reinigen und sich hierfür genügend Zeit zu nehmen, um eine uneingeschränkte Sicht sicherzustellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

