Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Weitersweiler (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 27.11.2025, 18:30 Uhr und Freitag, den 28.11.2025, 12:00 Uhr ereignet sich in der Bolander Straße in 67808 Weitersweiler ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befährt hierbei die Bolander Straße, streift einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernt sich danach unerlaubt, ohne seine Unfallbeteiligung feststellen zu lassen. Es wird ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der/die flüchtige Fahrer/in muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 / 911 2700
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

