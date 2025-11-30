POL-PDWO: C-Klasse Fußballspiel mündet in körperliche Auseinandersetzung
Eisenberg (Pfalz) (ots)
Am Sonntag, den 30.11.2025 kommt es gegen 14:30 Uhr im Rahmen einer Spielbegegnung der Fußballmannschaften TSG Eisenberg II und TuS Flomersheim in der C-Klasse des Bezirks Rhein-Pfalz Nord aufgrund eines Foulspiels zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf vier Spieler verletzt werden. Zwei Spieler werden zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet.
