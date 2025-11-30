PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: C-Klasse Fußballspiel mündet in körperliche Auseinandersetzung

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Sonntag, den 30.11.2025 kommt es gegen 14:30 Uhr im Rahmen einer Spielbegegnung der Fußballmannschaften TSG Eisenberg II und TuS Flomersheim in der C-Klasse des Bezirks Rhein-Pfalz Nord aufgrund eines Foulspiels zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf vier Spieler verletzt werden. Zwei Spieler werden zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 / 911 2700
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

