Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Schwerer Verkehrsunfall

Gau-Odernheim (ots)

Am 30.11.2025 gegen 20:44 Uhr kam es auf einer geraden Strecke der L438 zwischen Dorn-Dürkheim und Gau-Odernheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Fahrer eines alleinbeteiligten PKW aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der Wagen kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 23:15 Uhr voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

