Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch am Dienstag (16.12.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Hinweisen geben können. Nach ersten Erkenntnissen drangen die bislang noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen 11 und 22 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Straße "Die Ettern" ein. Dort hatten sie es unter anderem auf Geld abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen anschließend unerkannt.

Anwohner oder Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell