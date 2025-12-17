Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Mit Spielzeugwaffe gedroht

67-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Weiterstadt (ots)

Ein 67 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag (16.12.) einen Polizeieinsatz ausgelöst und muss sich jetzt in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 17.15 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und teilten mit, dass der Tatverdächtige in einem Wohnhaus in der Haydnstraße einen Nachbarn mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Sofort herbeigeeilte Polizeikräfte konnten den 67-Jährigen im Rahmen des anschließenden Polizeieinsatzes schließlich widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen. Bei der Durchsuchung stellten die Streifen eine Spielzeugwaffe bei ihm sicher. Der Festgenommene kam für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache. Es wurde Anzeige wegen des Verdachts der Bedrohung erstattet.

