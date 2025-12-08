PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbruch in Baumarkt
Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Unbekannte Personen sind heute Morgen gegen 01:10 Uhr in einen Baumarkt an der Kruppstraße eingebrochen.

Sie zerschlugen eine Glasscheibe im Eingangsbereich und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten unteranderem die Büros der Mitarbeiter. Ob die Unbekannten etwas mitgenommen haben, war bei Anzeigenaufnahme noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, unter Tel.: 02842 / 934-0.

BH/ 251208-0200

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

