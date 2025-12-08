Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbruch in Baumarkt

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Unbekannte Personen sind heute Morgen gegen 01:10 Uhr in einen Baumarkt an der Kruppstraße eingebrochen.

Sie zerschlugen eine Glasscheibe im Eingangsbereich und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten unteranderem die Büros der Mitarbeiter. Ob die Unbekannten etwas mitgenommen haben, war bei Anzeigenaufnahme noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, unter Tel.: 02842 / 934-0.

