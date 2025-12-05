PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Hamminkeln (ots)

Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Donnerstag, 11.12.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.

Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 10:22

    POL-WES: Dinslaken - Zwei Motorräder aus Garage entwendet - Zeugen gesucht

    Dinslaken (ots) - Im Zeitraum vom 30.11.2025, 14:00 Uhr, bis 04.12.2025, 17:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter zwei Motorräder der Marke BMW aus einer Garage an der Rolandstraße. Um an die Motorräder zu gelangen wurde das Garagentor gewaltsam geöffnet. Bei den Motorrädern handelt sich um eine BMW S 1000 RR mit dem amtlichen Kennzeichen DIN-HP5 und eine BMW M ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:45

    POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach insgesamt vier Wohnungseinbrüchen

    Dinslaken (ots) - In Dinslaken kam es am 04.12.2025 im Tagesverlauf zu insgesamt vier Wohnungseinbrüchen. Der oder die unbekannten Täter drangen zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr gewaltsam in zwei Einfamilienhäuser auf der Eppinkstraße und dem Dorisweg ein. Bei dem Wohnhaus auf der Eppinkstraße brachen die Täter das Küchenfenster auf und gelangten so in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren