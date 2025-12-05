Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Kontrollmaßnahmen im Rahmen eines Sondereinsatzes zur Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität

Kamp-Lintfort (ots)

Am Donnerstagabend, ab 17:30 Uhr, fand im Wachbereich West ein weiterer direktionsübergreifender Schwerpunkteinsatz im Rahmen des strategischen Behördenziels zur Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität statt.

Zielrichtung war es das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken, sowie kriminelle Strukturen aufzuhellen und einzudämmen.

Beteiligt an dem Einsatz waren neben der Polizei weitere Netzwerkpartner von Ordnungsamt, Jugendamt, Feuerwehr, Ordnungsamt Duisburg, sowie Vertreter des Kreises Wesel und des Zolls.

Im Rahmen der Kontrollen sind im Stadtgebiet Kamp-Lintfort auf der Moerser Straße, Mittelstraße und Rheinstraße mehrere Kioske und ein Verkaufsgeschäft für Shishas und Tabakprodukte aufgesucht worden.

Insgesamt leiteten die Polizeibeamten drei Strafverfahren (Konsumcannabisgesetz; Abgabenordnung) und zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verstoß Waffengesetz) ein. Daneben wurden sieben Berichte gefertigt, sowie zwei Messer, 130 E-Zigaretten und diverse Betäubungsmittel sichergestellt.

Einer Person gegenüber wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Gegen 23:00 Uhr endete der Einsatz.

