Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach insgesamt vier Wohnungseinbrüchen

Dinslaken (ots)

In Dinslaken kam es am 04.12.2025 im Tagesverlauf zu insgesamt vier Wohnungseinbrüchen.

Der oder die unbekannten Täter drangen zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr gewaltsam in zwei Einfamilienhäuser auf der Eppinkstraße und dem Dorisweg ein. Bei dem Wohnhaus auf der Eppinkstraße brachen die Täter das Küchenfenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Auf dem Dorisweg konnten die Täter nach dem gewaltsamen Eindringen in das Wohnhaus Bargeld und Sammlermünzen erlangen.

Auf der Grünstraße und der Augustastraße gelangten die Täter zwischen 04:30 Uhr und 14:50 Uhr in den Mehrfamilienhäusern gewaltsam durch die Wohnungstür und ein Schlafzimmerfenster in die Wohnräume. Auf der Grünstraße konnte mindestens ein Schranktresor, und auf der Augustastraße Bargeld entwendet werden.

Täterhinweise liegen in allen Fällen aktuell noch nicht vor.

Daher werden Zeugen gebeten, die in den Bereichen verdächtige Feststellungen getätigt haben, sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0, in Verbindung zu setzen.

EG/ 251204-2300, 251204-1600, 251204-1520, 251204-1530

