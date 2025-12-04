Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Ermittlungen nach Brandursache dauern an

Wesel (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, ereignete sich in einer Halle im Gewerbegebiet "Am Schornacker" ein Großbrand.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. Anhaltspunkte für den Einsatz von Pyrotechnik oder Sprengstoffen haben sich jedoch nicht ergeben.

Die Einwirkung des Feuers auf die Halle führte zu einem erheblichen Sachschaden.

BH/

